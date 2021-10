In Umbria più casi ma non crescono prime dosi vaccino

Condividi l'articolo









(ANSA) – PERUGIA, 29 OTT – La ripresa dei contagi Covid in

Umbria non sembra far crescere la richiesta di vaccino tra la

popolazione ancora completamente scoperta, poco meno del 15 per

cento del totale. Sono state infatti 166 le prime dosi

somministrate nell’ultimo giorno secondo quanto riporta il

portale della Regione, 687 mila 166 pari all’85,13 per cento

della popolazione vaccinabile.

Sono stati invece in 578 ad avere completato il ciclo di

vaccinazione, 82,76 per cento del totale dei vaccinabili.

Molto maggiore appare invece l’adesione per la terza dose di

vaccino (riservata in questo momento solo ad alcune categorie),

2.686 quelle inoculate nell’ultimo giorno, 36 mila 600 in tutto.

Attualmente in Umbria – in base ai dati del Governo – sono

state utilizzate un milione 339.885 dosi delle un milione

469.397 fornite, cioè il 91.2 del totale. Ne sono quindi

disponibili 129 mila 512. (ANSA).



