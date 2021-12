In Umbria più di 4 mila terze dosi nelle ultime 24 ore

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 02 DIC – L’Umbria supera di nuovo le 4 mila

somministrazioni giornaliere di terze dosi di vaccino Covid,

4.344 nelle ultime 24 ore, con una copertura totale del 14,13

per cento della popolazione secondo i dati aggiornati dalla

Regione al 2 dicembre.

Le prime dosi inoculate nello stesso periodo sono state 440 e

587 le seconde.

Nell’ultimo giorno sono state registrate 4.787 nuove

prenotazioni per i vaccini, ora 81.672 complessivamente.

In base al report governativo sui vaccini aggiornato alla

mattina del 2 dicembre l’Umbria ha utilizzato finora il 94,5 per

cento delle dosi fornite, cioè un milione 453.373 su un milione

537.222. Ne sono quindi disponibili 83.849.

Poste italiane ha intanto annunciato che sono diretti a Perugia

i furgoni Sda, in collaborazione con l’Esercito italiano, per la

consegna di 6.500 dosi del vaccino Moderna. Saranno consegnate

presso la sede di ricezione e conservazione, all’Azienda

ospedaliera del capoluogo umbro. (ANSA).



