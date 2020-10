In Umbria spostamenti limitati per Halloween

(ANSA) – PERUGIA, 30 OTT – Spostamenti limitati in Umbria in

occasione di Halloween. La Regione ha infatti deciso di

limitarli dalle 22 alle 5 per le notti a cavallo tra 31 ottobre

e 1 novembre e primo-2 novembre “se non motivati da comprovate

esigenze d’urgenza, di lavoro e di salute”. “È fatto inoltre

divieto – ha deciso la Regione – di porre in essere, per

l’intera giornata di sabato 31 ottobre, le consuetudini legate a

Halloween come il crearsi di gruppi per passeggiate e percorsi

porta a porta”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte