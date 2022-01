Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 22 GEN – In Umbria più della metà dei

residenti che possono ricevere il vaccino per il Covid ha

ricevuto tre dosi. In base ai dati aggiornati dalla Regione al

22 gennaio sono infatti 431.645 quelli ai quali sono state

inoculate, 8.604 nell’ultimo giorno, pari 50,35 per cento dei

vaccinabili.

A ricevere la prima dose sono stati invece l’84,21 dei

residenti vaccie la seconda l’82,81. (ANSA).



