In un paese del Reatino tutti in isolamento dopo il funerale

(ANSA) – RIETI, 11 AGO – Misura di sorveglianza sanitaria

attiva nei confronti di tutti i partecipanti a un funerale, che

si è svolto il 2 agosto a Poggio Bustone, in provincia di Rieti.

A ordinare la misura di contenimento è stata la Asl di Rieti in

seguito a un nuovo caso di contagio (individuato il 9 agosto)

tra i partecipanti alla cerimonia funebre, all’aperto, di un

giovane residente nello stesso comune, deceduto in un incidente

stradale. “All’esito di apposite interviste svolte con

l’interessato – fa sapere una nota della Asl reatina -,

l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha individuato i soggetti

residenti nel territorio comunale di Poggio Bustone venuti in

contatto con il contagiato, sottoponendoli alla misura

dell’isolamento contumaciale”. (ANSA).



