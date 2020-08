In un video siriano affiliato al Qaida ricercato in Usa

(ANSA) – BEIRUT, 03 AGO – Il capo della più potente milizia

qaidista della Siria nord-occidentale, Abu Muhammad Jolani, e

tra i più pericolosi “terroristi” al mondo secondo gli Stati

Uniti, è apparso nelle ultime ore in video amatoriali che lo

riprendono conversare e mangiare in un ristorante della città di

Idlib, fuori dal controllo governativo. Il 38enne Abu Muhammad

al Jolani, al secolo Osama Absi al Wahdi, è comandante della

coalizione di gruppi armati qaidisti nota come Hay’at Tahrir ash

Sham (Hts) e che opera in quel che rimane della regione di Idlib

sotto influenza turca. Hts coopera di fatto con i servizi di

intelligence militare di Ankara e con l’esercito turco nella

zona.

Jolani è stato definito nel 2016 dal Dipartimento di Stato

Usa come uno dei più pericolosi terroristi a livello globale.

(ANSA).



