In Usa AMC riapre 100 sale, 15 cent a biglietto

(ANSA) – NEW YORK, 14 AGO – Dopo mesi di chiusura a causa

della pandemia da Coronavirus, la catena cinematografica AMC sta

per riaprire alcune sale. Una ripartenza simbolica: cento sale

soltanto negli Stati Uniti a partire dal 20 agosto per celebrare

il sui centenario e il prezzo del biglietto della serata

inaugurale – appena 15 centesimi – sara’ simbolico. “Offriremo film del 2020 ai prezzi del 1920”, ha indicato al

catena che da marzo si dibatte nella crisi del Covid e piu’

volte ha rinviato la ripresa delle proiezioni. AMC ha aggiunto

che spera di riaprire quasi tutte le sue oltre 600 sale Usa in

tempo per il debutto americano di “Tenet”, l’atteso thriller di

Christopher Nolan programmato per il 3 settembre. Gli altri

cinema negli Stati Uniti “apriranno solo dopo aver ricevuto

esplicita luce verde dalle autorita’ statali e locali”: gli

stati di New York e della California devono ancora dare il via

libera.

Fondata nel 1920 a Kansas City, AMC e’ la piu’ vasta catena

di sale negli Usa e la riapertura americana sara’ ispirata dalle

misure di sicurezza poste in atto per frenare la diffusione dei

contagi da Covid: obbligo di mascherine, dunque, distanziamento

sociale e un miglior sistema d ventilazione interna. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte