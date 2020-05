«In Veneto gli ospedali si stanno svuotando»

5 secondi Il prossimo video partirà trasecondi (annulla)

(Agenzia Vista) Venezia, 07 maggio 2020 “In Veneto i tamponi effettuati sono 410.597, 9 mila in più rispetto a ieri. Le persone positive hanno raggiunto quota 18.553, 74 nelle ultime 24 ore. Sono 5.773 le persone in isolamento, 402 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono 959, 33 in meno. I pazienti in terapia intensiva sono 87 (-3 nelle ultime 24 ore), i dimessi sono 2.826 ( 44). I morti sono 1.235 per un totale di 1589 ( 12 rispetto a ieri). I nati oggi sono 95.” Sono i dati presentati dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella conferenza stampa sull’emergenza coronavirus. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte