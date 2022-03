In vista le dimissioni di Fedez dal San Raffaele

Condividi l'articolo

Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”: così Fedez ha scritto in una breve clip con il figlio Leone pubblicata ieri sera. E il desiderio del rapper potrebbe già avverarsi domani, quando, se gli ultimi accertamenti daranno gli esiti sperati, potrebbe essere dimesso dall’ospedale San Raffaele.

Fedez è stato operato la settimana scorsa per un tumore endocrino al pancreas. In questi giorni di degenza la moglie, Chiara Ferragni, ha trascorso molte notti in ospedale con lui e anche questa sera ha pubblicato una storia su instagram distesa su un letto dell’ospedale mentre fa con le dita la V di vittoria.

