Inapp,oltre 7,2 mln lavorano da remoto,61% almeno 3 giorni

(ANSA) – ROMA, 26 GEN – Sono oltre 7,2 milioni gli

occupati che lavorano da remoto, un dato che seppur sceso

rispetto ai 9 milioni raggiunti durante la pandemia è comunque

triplicato rispetto al periodo pre covid quando erano impegnati

anche occasionalmente da remoto oltre 2,4 milioni di persone. Lo

si legge nello studio dell’Inapp “Il lavoro da remoto: le

modalità attuative, gli strumenti e il punto di vista dei

lavoratori” secondo il quale gli occupati da remoto sono il

32,5% del totale e il 60,8% di questi è stato impegnato a

distanza almeno tre volte a settimana.

Secondo lo studio, basato su un campione di oltre 45mila

interviste fatte tra marzo e luglio 2021, il 46% dei lavoratori vorrebbe continuare a svolgere la propria attività in

modo agile almeno un giorno e quasi 1 su 4 tre o più giorni a

settimana.

Guardando alla distribuzione dei giorni lavorati da remoto nel

2021, si osserva che il 49,7% era impegnato in modalità agile

da 3 a 5 giorni. l’11,1% per più di 5 giorni a settimana e solo

l’11,6% per un solo giorno. Gran parte del lavoro da remoto si è

realizzato su base fiduciaria: solo per il 16,5% è stato frutto

di un accordo collettivo e per il 14,3% di un accordo

individuale; per quasi il 37% dei lavoratori da remoto non c’è

stata, invece, alcuna formalizzazione. (ANSA).



—

