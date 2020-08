Inaugurata sul lungomare di Rimini palestra Technogym

(ANSA) – RIMINI, 01 AGO – È stato aperto al pubblico a Rimini

un nuovo tratto del Parco del mare che comprende una palestra a

cielo aperto targata Technogym. L’inaugurazione è avvenuta nel

segmento di lungomare tra i piazzali Kennedy e Fellini ed è

stata l’anteprima mondiale di un nuovo prodotto dell’azienda

cesenate specializzata nel settore del wellness pensato per

l’attività fisica all’aperto.

“Il Covid ha reso evidente a tutti, anche a quelli che magari

non ci credevano, che abbiamo bisogno di questi spazi, di

salute. Abbiamo subìto un po’ di colpi”, ha detto il sindaco

della città Andrea Gnassi a margine dell’evento, parlando del

nuovo lungomare. “Il legno viene dal Brasile, siamo un po’ in

ritardo, ma Rimini è nella sua rivoluzione. Adesso è più avanti

di tutti e non c’è al mondo questa roba qua”, ha aggiunto il

sindaco sulla nuova passeggiata.

Fino a metà ottobre l’isola di allenamento sarà presidiata

dagli studenti di Scienze Motorie dell’Università di Bologna –

Campus di Rimini che faranno da personal trainer ai visitatori.

“L’idea nacque diversi anni fa quando Technogym voleva

restituire qualcosa al territorio con un progetto per tutta la

nostra Romagna attraverso la Wellness Valley, e Rimini ha

accolto a pieno l’idea”, ha detto il vicepresidente di Technogym

Pierluigi Alessandri a margine dell’inaugurazione. (ANSA).



