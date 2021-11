Inaugurato mercatino di Natale a Bolzano

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLZANO, 25 NOV – E’ stato inaugurato questa sera

con una breve e ristretta cerimonia il mercatino di Natale di

Bolzano. Dopo il tradizionale taglio del nastro da parte del

sindaco Renzo Caramaschi in una piazza Walther buia si sono

accesi le luci. L’accesso al mercatino sarà consentito solo a

chi è in possesso del Green pass. Un braccialetto colorato, come

quello usato nelle discoteche e nei campeggi, sarà consegnato ai

visitatori che hanno il qr lasciapassare valido. L’Alto Adige

ormai è a un passo della zona gialla.

Inaugurato anche l’Albero dei Desideri della Fondazione Lene

Thun Onlus, abete alto 19 metri addobbato con le opere di

argilla realizzate dai bambini ricoverati nei reparti di

pediatria e neuropsichiatria infantile durante i laboratori di

ceramico-terapia offerti dalla Fondazione Lene Thun Onlus (Lenet

Group) presso gli ospedali San Maurizio di Bolzano e Tappeiner

di Merano. Per la prima volta, ad adornare l’abete ci sono anche

le opere dei bambini e dei ragazzi delle scuole del territorio.

(ANSA).



