Inaugurazione-collaudo questa mattina per la nuova ciclabile che unisce il villaggio San Martino con il centro di Rimini

Un momento inaugurale e di collaudo, slittato a casa delle condizioni meteo di questi giorni, al quale erano presenti anche l’assessore alla Mobilità Roberta Frisone e alcuni rappresentati delle associazioni della bicicletta che stanno lavorando a fianco dell’Amministrazione comunale per costituire la “Consulta della bicicletta”, l’organo di confronto, voluto per favorire la contaminazione reciproca delle idee e dei bisogni, in riferimento ai progetti ciclopedonali della città.

La pedalata, che è partita dal Villaggio San Martino e si è conclusa alla Chiesa del Villaggio 1° Maggio, passando davanti al ‘Colosseo’, sede dell’AUSL Romagna e dell’Agenzia del Territorio, è un percorso ciclo-pedonale fondamentale per la messa in sicurezza di via Coriano, che necessitava di quest’opera per promuovere anche su quella sede stradale, l’uso della bicicletta e la pedonalizzazione dei tanti residenti. Un’importante collegamento, che potenzia la rete infrastrutturale dedicata alla mobilità attiva, parte del progetto della bicipolitana e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.?

Alcuni interventi, riguardanti la segnaletica orizzontale, slittati a causa delle condizioni meteo di questi giorni, saranno terminati dalla ditta, che è ancora al lavoro, entro i primi giorni della prossima settimana.

