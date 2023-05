Incassi al cinema, Guardiani della Galassia resta in vetta

Condividi l'articolo

Resta in cima alla classifica Cinetel del week end, Guardiani della galassia 3, la pellicola Walt Disney che ha incassato 2.434.886 euro per un totale in due settimane di 8.042.041di euro. Saldo al secondo posto Super Mario Bros – il film con 400.616 euro per un complessivo di 19.797.174 2 euro. New entry al terzo posto per il film animato The First Slam Dunk, debutto alla regia di Takehiko Inoue, che ha adattato per il grande schermo il suo manga cult, Slam Dunk che raccoglie 275.207 euro per un totale di 360.070 in quattro giorni. Resta al quarto La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati con 266.254 euro per un totale in due settimane di 578.347 euro. Nuovi ingressi anche al quinto posto dove si piazza Book Club 2 di di Bill Olderman con Jane Fonda, Diane Keaton e Candice Bergen che vede, tra equivoci e sorprese, le celebri amiche del primo episodio, finalmente libere dalle restrizioni della pandemia, mettere in atto il piano di un viaggio in Italia tra sole donne, con 247.460 euro in quattro giorni e al settimo Love Again di Jim Strouse dove troviamo Mira che alla morte del suo fidanzato, per trovare conforto, lascia lunghi messaggi alla segreteria del suo perduto amore, ma il numero è passato a un promettente cineasta che sta preparando un film su Celine Dion, con un incasso di 167.100 euro in quattro giorni. Scendono, rispetto alla scorsa settimana, dal terzo al sesto posto Il Sol dell’Avvenire con 220.235 euro per un totale di 3.502.747 euro; dal settimo all’ottavo Maurice – Un Topolino al Museo in cui Vasiliy Rovenskiy racconta la storia di due amici: il gatto Vincent e il topo Maurice, con 164.807 euro per un totale di 275.335 euro e dal quinto al nono l’horror La Casa – Il Risveglio del Male che incassa 164.184 euro per un complessivo di 2.838.027 euro. Chiude la top ten il cartoon Mavka e la foresta incantata di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban, in salita dal dodicesimo posto, con 77.067 euro nel week end per un complessivo, in quattro settimane, di 1.142.592 euro. In totale in grande il calo il box office con 2.867.114 euro, in calo del 65% rispetto al fine settimana precedente. Questa la top ten Cinetel, che monitora il 90% delle sale italiane.



