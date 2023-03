Incassi, John Wick 4 balza in vetta anche in Italia

Condividi l'articolo

Dopo il successo oltreoceano, John Wick 4 con Keanu Reeves balza in testa anche al botteghino italiano superando i due milioni d’incassi in 4 giorni, che segna il miglior debutto della saga e il quarto migliore debutto del 2023 in Italia. La media è di 4.881 euro su 429 schermi.

Effetto benefico anche sugli incassi complessivi del weekend del 23-26 marzo che registrano 5.367.038 euro con 742.566 presenze in crescita del 16% sullo scorso fine settimana e dell’86.06% sullo stesso fine settimana del 2022.

Stabile in seconda posizione L’ultima notte d’amore, noir con Pierfrancesco Favino che, pur in calo del 43%, guadagna 441 mila euro per un totale di 2 milioni 564 mila in tre settimane. La media è di 953 euro su 463 sale.

Scende alla vetta al terzo posto il cinecomic Shazam! Furia degli dei con Zachary Levi: in calo del 54%, mette via altri 385 mila euro con una media di 931 euro su 414 schermi. L’incasso complessivo è di 1 milione 375 mila.

Continua il successo post Oscar del pluripremiato Everything Everywhere All at Once, con Michelle Yeoh: l’incasso complessivo è finora di 2 milioni 177 mila e quel del week end appena trascorso di 340 mila con una media di1.068 euro su 319 schermi.

Tre le altre nuove uscite nella top ten. Al quinto posto Il viaggio leggendario con gli youtuber siciliani DinsiemE a 313 mila euro (la media è di 806 euro su 389 schermi). All’ottavo il film evento del 25 e 26 marzo Louis Tomlinson. All Of Those Voices sul cantante degli One Direction poi solista a 211 mila euro (la media è di 1.160 euro su 182 sale). Al nono posto l’esordio da regista di Beppe Fiorello con Stranizza d’amuri – sull’omicidio di due ragazzi gay nel 1980 in Sicilia – che ha debuttato con 194 mila con la seconda migliore media della classifica (1.813 euro su 107 schermi). (ANSA).



