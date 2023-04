Incassi, Super Mario Bros supera 1 miliardo di dollari nel mondo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 APR – Super Mario Bros è il primo film

dell’anno a superare il tetto di 1 miliardo di dollari a livello

globale. A segnalare il record del titolo Illumination e

Universal, adattamento del videogioco cult della Nintendo, è la

stampa specializzata americana.

Con i 40 milioni di dollari rastrellati nel week end, Super

Mario raggiunge i 490 milioni di dollari in Nord America a cui

vanno aggiunti 532 milioni di dollari a livello internazionale.

È solo il quinto film in tempi di pandemia a entrare nel club da

1 miliardo di dollari, dopo Spider-Man: No Way Home, Top Gun:

Maverick, Jurassic World Dominion e Avatar: La via dell’acqua.

Il film è uscito nelle sale il 5 aprile e ha toccato ben 204

milioni di dollari nei primi cinque giorni di programmazione

nelle sale, segnando il più grande weekend di apertura dell’anno

e il secondo più grande debutto di sempre per un film

d’animazione.

Al secondo posto al box office Usa del weekend si piazza Evil

Dead Rise (La casa: Il risveglio del male), con 12,2 milioni di

dollari, per un totale sul mercato domestico di 44,4 milioni.

Debutta in terza posizione Are You There, God? It’s Me,

Margaret, scritto e diretto da Kelly Fremon Craig, adattamento

cinematografico dell’omonimo romanzo del 1970 di Judy Blume, con

6,8 milioni di dollari. (ANSA).



