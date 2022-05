Incassi Usa, resta in vetta Doctor Strange

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 MAG – “Doctor Strange nel multiverso della

follia” resta in vetta al box office nord americano del week

end: l’ultima puntata del Marvel Cinematic Universe della Disney

ha raccolto 61 milioni di dollari, in calo del 67% rispetto al

fine settimana del debutto, raggiungendo complessivamente quota

291 milioni di dollari (688,1 milioni di dollari a livello

globale).

Alle sue spalle il film animato della Universal “Troppo

cattivi” (The Bad Guys) con 6,9 milioni di dollari, per un

totale nordamericano di 66,3 milioni, e in terza posizione Sonic

2 con 4,6 milioni di dollari (totale domestico 175,7 milioni di

dollari). Debutto deludente per “Firestarter”, inquietante

remake della Universal dal romanzo di Stephen King, quarto con

appena 3,8 milioni di dollari. (ANSA).



