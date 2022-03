Incendi: evacuate 5 famiglie da stabile a Tarvisio

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 20 MAR – E’ di cinque famiglie evacuate

dalle rispettive abitazioni il bilancio di un incendio divampato

la notte scorsa sul tetto di uno stabile di quattro piani fuori

terra in Via Picech a Tarvisio (Udine) e sulle cui cause sono

ancora in corso indagini.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 2.45 dai

distaccamenti di Tarvisio, Pontebba e dalla sede centrale di

Udine viste le proporzioni dell’incendio. Nessuna persona √®

rimasta coinvolta ma, precauzionalmente, cinque famiglie sono

state fatte uscire. Le fiamme sono divampate in parte della

copertura in legno del tetto, a sua volta ricoperto di lamiera.

I vigili del fuoco hanno da poco ultimato le operazioni di messa

in sicurezza. (ANSA).



