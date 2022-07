Incendi: fiamme in boschi Sardegna, in volo il Super Puma

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 02 LUG – Nella giornata da bollino rosso

in Sardegna si contano 23 incendi, dei quali due hanno

interessato i boschi dell’Isola. Gli elicotteri della flotta

regionale hanno dovuto fare gli straordinari su sette roghi e si

è dovuto alzare in volo anche il Super Puma.

In particolare a Suni, nel Nuorese, il grosso elitanker, che

consente il trasporto di personale ed attrezzature aggiuntive

importanti, è intervenuto in località Nuraghe Salisarda, insieme

ad un altro mezzo aereo proveniente da Bosa.

L’incendio ha percorso una superficie di seminativo, uliveto e

vigneto per circa 4 ettari.

Fiamme anche in Gallura a Monti in località Sa Cialda e Stazzi

Attasidu, dove le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso, nelle

frazioni attorno a Sassari (case S. Giorgio) e a Pabillonis,

Serdiana e Siliqua, nel sud dell’Isola. (ANSA).



