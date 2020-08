Incendi: Musumeci, piromani criminali,spesso la fanno franca

(ANSA) – PALERMO, 31 AGO – “Che i piromani siano criminali

senza scrupoli è noto. Che troppo spesso la facciano franca,

pure. Che quando vengono presi dovrebbero ricevere ben altre

pene, lo pensiamo tutti. Ma di questo parleremo in un altro

momento. Ora voglio dire grazie a tutti coloro che si sono

impegnati in queste ore ed hanno spento decine di focolai,

salvaguardando centinaia di famiglie”. Lo scrive sulla propria

pagina di Facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello

Musumeci, sugli incendi che hanno devastato l’isola.

“Hanno operato – aggiunge il governatore – il nostro Corpo

forestale, il dipartimento della protezione civile, centinaia di

operatori forestali e volontari di protezione civile, il corpo

nazionale dei vigili del fuoco. E con loro i mezzi predisposti

dalla Regione, 5 canadair, 9 elicotteri, compresi quelli

comprati per i vigili del fuoco proprio da noi. È stato un

lavoro complesso, coordinato dai nostri dirigenti generali sotto

lo sguardo attento dell’assessore Toto Cordaro. Assieme al

ringraziamento del governo per quello che si è fatto e che si

continua a fare in queste ore, nel pomeriggio si riunirà la

Giunta Regionale per valutare le prime iniziative da assumere.

Ed essere vicini alle comunità colpite”. (ANSA).



