Incendi: Rosberg pianta alberi in zone devastate Oristanese

(ANSA) – ORISTANO, 01 DIC – Extreme E e il Rosberg X Racing

sono sbarcati questo pomeriggio a Sennariolo (Oristano) per dare

il via alle operazioni di ripristino di un’area danneggiata

dagli incendi che nell’estate 2021 devastarono 20mila ettari di

campagne.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Allianz,

LifeTerra e Medsea Foundation, è inserita nell’ambito dei

diversi progetti Legacy condotti da Extreme E in Sardegna,

territorio dove ha fatto tappa in entrambe le stagioni della

propria storia, e della campagna RXR’s Driven By Purpose.

L’obiettivo è ristorare un’area di quattro ettari, in cui

verranno piantati 4.000 tra arbusti e alberi che riporteranno la

vegetazione originaria e altre varianti che possano accelerare

la ripresa e garantire un ecosistema più bilanciato e capace di

fronteggiare le difficoltà causate dai cambiamenti climatici.

Gli altri 1000 andranno messi a dimora, invece, in territorio di

Teulada, Comune che ha ospitato la manifestazione motoristica

Island X Prix, che si è svolta all’interno dell’Area

Addestrativa dell’Esercito.

Assieme all’ex campione iridato di Formula 1 Nico Rosberg, sono

arrivati a Sennariolo anche la pilota di RXR, Mikaela

Alin-Kottulinsky e il professor Peter Wadhams, emerito

dell’Università di Cambridge che fa parte del comitato

scientifico di Extreme E e oggi ha tenuto una lezione per i

bambini di due classi seconde della Scuola Primaria “Giovanni

Lilliu” di Cagliari, in trasferta nel Montiferru grazie al

Rotary Club Cagliari. I 32 bambini hanno preso parte anche alle

attività di ristoro del suolo e piantumazione degli alberi.

“Rosberg X Racing non significa solo corse – ha detto il 37enne

pilota tedesco – siamo in Sardegna per promuovere un messaggio

importante coi nostri partner, supportiamo progetti sociali e

ambientali in tutte le tappe della serie. Col nostro aiuto,

vogliamo che la Sardegna possa tornare alla sua naturale

bellezza e non potrei essere più orgoglioso di questa vision”.

(ANSA).



