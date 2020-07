(ANSA) – BOLOGNA, 13 LUG – Una donna è morta in un incendio

scoppiato poco prima delle 10 nel suo appartamento di via

Sant’Isaia, in centro a Bologna. Le cause del rogo sono in fase

di accertamento da parte di Polizia e Vigili del Fuoco, sul

posto con diverse squadre. (ANSA).



