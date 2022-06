Incendio a Lecce, evacuate 20 persone, a rischio case e vivai

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 29 GIU – A causa di un incendio scoppiato

intorno alle 14.30 in località San Cataldo a Lecce, una ventina

di persone sono state evacuate e sono a rischio – riferisce

l’Arif – un centinaio tra case, vivai e aziende agricole, e il

fuoco ha raggiunto anche alcune strade provinciali. In fumo, al

momento, oltre 30 ettari. “La situazione – dice l’Agenzia

regionale per le attività irrigue e forestali – è da codice

rosso”, perché “il vento amplifica il propagarsi delle fiamme”.

Sul posto circa 50 unità tra operatori antincendio boschivo

Arif, vigili del fuoco, protezione civile, associazioni di

volontariato e carabinieri forestali. Un canadair ha già

effettuato una decina di lanci. (ANSA).



—

