Incendio A1: riaperta una corsia in direzione Sud

(ANSA) – MILANO, 16 FEB – Ha appena aperto in direzione Sud

il tratto autostradale della A1 fra l’allacciamento della

Tangenziale Est Esterna di Milano e Lodi che era stato chiuso

per un incidente in cui ha preso fuoco una cisterna, questa

mattina prima delle 7.

Il tratto ha riaperto al momento a una corsia e dovrebbe

riaprire completamente in serata. Più lunghi i tempi in

direzione Nord, la più danneggiata dall’incidente. Fra circa

un’ora, fanno sapere da Autostrade per l’Italia, dovrebbe

riaprire una corsia mentre l’apertura completa è prevista nel

corso della notte.

Per ripristinare la circolazione nel tratto dove è avvenuto

l’incidente i lavori hanno richiesto tempo, uomini (una

cinquantina solo quelli di Aspi) e mezzi (una quarantina fra

quelli di Aspi e dei vigili del fuoco). Delicata è stata la

messa in sicurezza della cisterna: il liquido che trasportava ha

preso in parte fuoco, ma in parte è fuoriuscito. E’ stato quindi

necessario attendere l’arrivo da Piacenza di aziende

specializzate con i loro mezzi per recuperare il liquido.

Terminata questa operazione, nel pomeriggio i tecnici hanno

potuto rimuovere la cisterna. Sono poi iniziati i lavori di

fresatura della pavimentazione, di ripristino delle segnaletica

con le indicazioni per la riapertura parziale. (ANSA).



