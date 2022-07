Incendio Carso: Fincantieri Monfalcone chiuso anche oggi

(ANSA) – TRIESTE, 21 LUG – Anche oggi, per il secondo giorno

consecutivo, lo stabilimento di Monfalcone (Gorizia) della

Fincantieri resterà chiuso, per le conseguenze dell’incendio sul

Carso. Se la situazione dell’aria lentamente migliorerà, i

cantieri resteranno inattivi per consentire la pulizia dei

piazzali e dei ponti delle navi dalla fuliggine e il fumo, in

alcuni casi penetrati attraverso i condotti dell’aria

condizionata. Nello stabilimento lavorano circa 8.000 persone

tra dipendenti Fincantieri e lavoratori delle ditte

dell’indotto. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte