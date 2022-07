Incendio di Castel Fusano, uomo messo in salvo da Castello Chigi

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno salvato ieri un uomo rimasto bloccato all’interno del Castello Chigi, struttura che era lambita dalle fiamme che hanno interessato la pineta di Castel Fusano. Gli uomini appartenenti al X gruppo Mare, erano in servizio per mettere in sicurezza l’area e nel corso dell’intervento hanno notato una donna che chiedeva aiuto e segnalava la presenze alcune persone bloccate all’interno del Castello.

Dopo essere entrati nella struttura gli uomini della Municipale hanno messo in salvo un uomo rimasto bloccato al secondo piano. Una volta messe in sicurezza le persone, la pattuglia è riuscita a trarre in salvo anche due cani, chiedendo inoltre ausilio alla Protezione Civile per recuperare un cavallo.

