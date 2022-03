Incendio in allevamento nel Ferrarese, morti 4.000 conigli

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 30 MAR – Un incendio divampato intorno alle

12 nell’allevamento di conigli Martini nella frazione di Santa

Maria Codifiume ad Argenta, nel Ferrarese, è costato la vita a

circa 4.000 esemplari, vittime del rogo che ha colpito due

capannoni e le cui cause, a quanto appreso, non sarebbero di

natura dolosa.

A domare le fiamme – che hanno arrecato ingenti danni

nell’azienda di Strada della Pozza – sono stati i Vigili del

Fuoco al lavoro per tre ore. Nell’incendio non si sono

registrati feriti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte