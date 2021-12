Incendio in casa, muore donna di 65 anni nel Salernitano

Condividi l'articolo

(ANSA) – BATTIPAGLIA (SALERNO), 11 DIC – Una donna di 65 anni

è morta in un rogo sviluppatosi all’interno del suo appartamento

a Battipaglia (Salerno), in una palazzina di via Buozzi.

La vittima, Giuseppina Alfinito, era reduce dai postumi di un

grave ictus e col propagarsi dell’incendio non ha avuto scampo.

In casa non c’erano né il marito né i figli. Si tratterebbe

quasi sicuramente, secondo gli investigatori, di un incidente accidentale. Già un anno fa la donna aveva involontariamente

dato fuoco a un materasso con un mozzicone di sigaretta. Questa

volta però le fiamme non le hanno lasciato scampo, complice

anche il mobilio in legno presente nell’appartamento. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte