Incendio in impianto rifiuti Fvg,allarme in 3 Comuni

(ANSA) – PORDENONE, 20 SET – Continuano le operazioni di

spegnimento e smassamento di un incendio divampato ieri sera in

un impianto di compostaggio SNUA di Aviano (Pordenone) dai

vigili del fuoco di Pordenone che sono in azione con i rinforzi

da Maniago Spilimbergo e San Vito e con il supporto del nucleo

GOS (Gruppo Operazioni Speciali) di Udine. Sono presenti anche i

Vigili del fuoco di Treviso con la chilolitrica, un mezzo

pesante contenente 30.000 litri di acqua la quale assicura

rifornimento idrico costante.

Nell’impresa, che si occupa di trattamento dei rifiuti, è

divampato ieri sera l’incendio dal quale si è sprigionato un

denso fumo nero, causato dalla combustione di materie plastiche

e riciclo, visibile a chilometri di distanza.

Le centraline dell’Agenzia regionale per la protezione

dell’ambiente (Arpa) hanno rilevato un elevato indice, quattro

volte oltre la normalità, di polveri nell’aria in alcuni

territori di Aviano, Roveredo e San Quirino, come ha reso noto

la Regione al termine di un vertice in Prefettura a Pordenone.

Intanto, sono state adottate misure di tutela della salute

pubblica nei tre comuni: occorre tenere chiusi gli infissi

esterni e uscire di casa per necessità; è sospesa la raccolta e

il consumo di frutta e ortaggi, il prelievo idrico a fine

irriguo da pozzi e vasche non protetti; è vietato consumare uova

e carne di pollame allevati in aia; non si può effettuare

giardinaggio e vanno tenuti in casa gli animali domestici. I

bambini non devono giocare all’aperto, è vietato il pascolo e lo

sfalcio.

Al momento, tuttavia, le centraline di Arpa non rilevano

anomalie negli

altri centri abitati. La Regione convocherà già da domani la

proprietà dello stabilimento per prevenire nuovi episodi, “considerato che questo è il secondo incendio in meno di un

anno”, riporta una nota della Regione. (ANSA).



