Incendio in Maremma, due elicotteri in azione

(ANSA) – ROCCASTRADA (GROSSETO), 09 LUG – Un incendio

boschivo si è sviluppato in località il Terzo, nel comune di

Roccastrada (Grosseto) in Maremma. Le fiamme partite dalla

strada provinciale in prossimità di un abitazione si sono

rapidamente estese ai terreni coltivati ad olivi e alle vigne,

andando poi ad interessare anche un bosco di macchia

mediterranea. Immediatamente la sala operativa provinciale ha

inviato squadre di volontariato antincendio e operai forestali.

Vista la difficoltà data dal forte vento di tramontana che

allarga il fronte di fiamma, spiega una nota, sono stati inviati

due elicotteri che con i loro sganci cercano di limitarne la

propagazione verso ulteriori zone boscate e alcune abitazioni

presenti in zona presidiate dai vigili del fuoco. Al momento non

è prevista attenuazione del vento, per questo si stanno

preparando altre squadre di volontariato antincendio per domare

il fuoco. (ANSA).



