Incendio in palazzina a Modena, in salvo madre e figlio

Una donna sessantenne e suo figlio trentenne sono stati tratti in salvo questa mattina a Modena dai vigili del fuoco intorno alle 5.40 dopo che erano rimasti bloccati sul balcone di casa ai piani superiori di una palazzina la cui cantina stava andando a fuoco.

La loro abitazione era invasa dal fumo sprigionatosi dall’incendio che, per cause accidentali secondo quanto finora ricostruito, si stava propagando nella cantina adiacente un capannone.

I vigili del fuoco sono intervenuti estinguendo l’incendio e recuperando le due persone con l’autoscala per poi affidarle al 118 per i controlli del caso. Sono in corso le ultime operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’edificio.

