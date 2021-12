Condividi l'articolo

E’ sempre ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Cesena il 26enne rimasto ferito nell’incendio di ieri sera in un garage a Carpi (Modena), provocato da un’esplosione. Nel rogo è morto il 27enne Giovanni Bozzolo, originario di Tropea (Vibo Valentia), professore in un liceo del comune modenese. I due stavano lavorando a un’auto: sono in corso indagini per accertare le cause di quanto accaduto. (ANSA).



