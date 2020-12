Incendio in un residence a Rimini, morta una donna

(ANSA) – RIMINI, 08 DIC – Una donna di 37 anni è morta la

scorsa notte nell’incendio del residence “Il Capidoglio” a San

Giuliano a Rimini. È successo poco dopo l’una, quando i vigili

del fuoco sono intervenuti in soccorso agli occupanti del

residence di tre piani, alcuni dei quali trasportati in

ospedale.

Secondo una prima ricostruzione il fuoco si è sprigionato al

secondo piano e ha poi interessato anche il terzo. Il secondo e

il terzo piano sono interdetti per danni strutturali. Sul posto

il 118 e la polizia che sta indagando sulle cause del rogo.

(ANSA).



