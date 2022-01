Condividi l'articolo

Un incendio è divampato questa sera, intorno alle 22, in via Fedele Lampertico, in zona Corso Francia, a Roma. Le fiamme hanno interessato tre appartamenti, dichiarati al momento inagibili. Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri della stazione di Ponte Milvio. Non si segnalano feriti o intossicati.



