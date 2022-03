Incendio in via della Spiga a Milano, un ferito grave

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 11 MAR – Un incendio si è sviluppato questa

mattina in un appartamento in via della Spiga, nel cosiddetto ‘quadrilatero della Moda’ di Milano. Una persona è rimasta

ustionata in modo grave. È accaduto poco prima delle 10 quando

sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Sul posto anche le

forze dell’ordine. La polizia locale ha chiuso un tratto della

strada. Il ferito, un uomo di 50 anni, estratto

dall’appartamento dai pompieri, presentava gravi ustioni e

un’intossicazione. È stato trasportato in codice rosso

all’ospedale di Niguarda. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte