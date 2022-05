Incendio Milano: da Boeri e Femia 2 progetti per Torre dei Moro

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 14 MAG – Per la rinascita della Torre dei

Moro di Milano, andata in fiamme lo scorso 29 agosto, ci sono

già due progetti presentati dagli architetti Stefano Boeri e

Alfonso Femia.

I due prospetti – eseguiti a titolo gratuito – sono stati

presentati durante un evento con gli inquilini della Torre in

Regione Lombardia: “Io come altri architetti ho donato un’idea,

un progetto per pensare a una nuova vita per la torre di via

Antonini”, ha commentato Boeri sottolineando che “qualsiasi cosa

gli abitanti di questa torre sfortunata decideranno, per noi

sarà un segno di attenzione e disponibilità”.

Ad ogni modo “abbiamo pensato a un edificio verde che dia il

segno della rinascita”, immaginando “che le due vele, che poi

sono state parte dell’origine dell’incendio, siano invece

coperte da alberi e foglie – ha aggiunto Boeri – conservando

però quella fisionomia dell’edificio e aumentando la superficie

dei balconi”.

Secondo Femia, “la prima cosa che bisogna capire è che

qualsiasi progetto sarà un progetto pubblico, che appartiene

alla città”. E comunque “mi piacerebbe che questa possa essere

un’occasione civile straordinaria”. L’edificio di via Antonini “entra in un contesto di rigenerazione tra i più importanti

d’Europa. E quindi è importante che questo edificio – ha

rimarcato Femia – assuma anche questo tipo di ruolo”.

Presente al Belvedere di Palazzo Lombardia anche Ivan

Scalfarotto, sottosegretario all’Interno, che ha seguito da

vicino la vicenda nei mesi: “Abbiamo dato un’ottima prova di

coesione tra istituzioni, governo, Prefettura, Comune e Regione

– ha commentato – anche con le famiglie dei condomini che sono

state sempre presenti ai nostri lavori”. Insomma, “abbiamo

cercato di fare in modo che i vari livelli di governo operassero

ciascuno con le proprie competenze – ha concluso Scalfarotto –

con ordine e dandoci scadenze precise”.

Durante l’evento di oggi, grazie al contributo di Mondadori,

Rcs, De Agostini e Scf Società Consortile Fonografici, sono

stati consegnati centinaia di libri e cd musicali alle famiglie

che vivevano nello stabile. Gli inquilini, inoltre, hanno

assistito a un’esibizione delle musiciste dei ‘Pomeriggi

Musicali’. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte