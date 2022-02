Incendio nave: Olympia trainata verso porto greco Astakos

Condividi l'articolo

(ANSA) – BARI, 22 FEB – Le autorità greche hanno disposto il

trasferimento della Euroferry Olympia, il traghetto andato a

fuoco venerdì scorso poche miglia a nord di Corfù, verso un

porto sulla costa greca occidentale dove proseguire le ricerche

dei dieci dispersi in condizioni di sicurezza. La compagnia

armatrice Grimaldi ha precisato che il porto indicato dalle

autorità greche è quello di Platygiali, Aitoloakarnania, ad

Astakos grosso modo in corrispondenza dell’isola di Itaca.

Secondo quanto riferiscono media greci, i vigili del fuoco

non possono più proseguire in mare aperto le operazioni di

ricerca e soccorso sul relitto, e hanno quindi richiesto il

trasferimento della nave in un porto sicuro. Le fiamme a bordo

sono state completamente spente, ma ci sarebbero ancora fumi

densi e ritenuti pericolosi. Le autorità greche si stanno

occupando del trasferimento e della permanenza dei parenti dei

dispersi, che erano in attesa a Corfù. (ANSA).



