Incendio nave: soccorritori, nessun naufrago in mare, si cercano 12 dispersi

Il capo della squadra di soccorso greca, Giorgos Glyofrydis, ha dichiarato alla tv greca Skai che ci sono state già ieri mattina ricerche in mare di eventuali naufraghi del traghetto in fiamme Euroferry Olympia, ma finora nessuno è stato trovato. Secondo l’emittente televisiva potrebbero esserci persone “intrappolate all’interno della nave”.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme sul traghetto Eurofarry Olympia distruttoda un incendio mentre navigava da Igoumenitsa a Brindisi. Secondo quanto riportato dalla tv greca Skai, si stanno compiendo sforzi per evitare che la nave affondi. I media greci riferiscono che sono ancora presenti focolai sulla nave. Fino a ieri sera, hanno riferito all’emittente fonti della guardia costiera, i carichi termici sulla nave, l’oscurità e i fumi densi hanno reso difficile il lavoro dei soccorritori che stanno ancora cercando 12 dispersi. Secondo alcune ipotesi, le temperature all’interno della nave hanno raggiunto i 500-600 gradi Celsius, mentre nei serbatoi vi sarebbero oltre 700 tonnellate di carburante.

E’ arrivata nel porto di Brindisi nave Florencia, della compagnia Grimaldi, che trasporta in Puglia i passeggeri provenienti dalla Grecia. A quanto si apprende, non ci sarebbero naufraghi a bordo. Grimaldi ha confermato che nessuno dei circa 20 italiani che si trovavano sulla Euroferry Olympia, andata a fuoco ieri al largo di Corfù, è sul traghetto che da oggi copre la tratta Grecia-Puglia. Sulla banchina di Costa Morena, a Brindisi, c’è anche il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, giunto per dare accoglienza agli eventuali naufraghi imbarcati. Era stato annunciato l’arrivo di una sessantina di persone. La nave Florencia di Grimaldi è partita da Igoumenitsa ed è giunta poco fa a Brindisi dove sono in corso le operazioni di attracco. A quanto si è appreso dalla compagnia, anche 43 membri dell’equipaggio della Euroferry Olimpia sono italiani, ma per il momento non faranno rientro.

