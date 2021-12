Inchiesta Inter: acquisite mail, focus clausola ‘recompra’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 22 DIC – Sono state effettuate ieri

acquisizioni anche su dispositivi informatici, alla ricerca di

mail e messaggi tra dirigenti, responsabili e dipendenti

relativi alle cessioni e scambi di calciatori tra il 2017 e il

2019, nell’inchiesta milanese per falso in bilancio sull’Inter e

su presunte vendite ‘gonfiate’ per ‘abbellire’ i conti. Tra i

temi dell’indagine i contratti, acquisiti dalla Gdf

nell’inchiesta dei pm Cavalleri e Polizzi, con la clausola “di

recompra”: vendita e riacquisto l’anno successivo dello stesso

giocatore. Da analizzare, in particolare, le operazioni coi

valori degli atleti che paiono marcatamente sproporzionati.

In particolare, nei contratti con clausola di “recompra”,

diffusi nelle operazioni di calciomercato, una società vende un

giocatore generando per quell’anno una plusvalenza e poi

riacquista lo stesso calciatore ad un prezzo superiore l’anno

dopo, ammortizzando però i costi e spalmandoli su più anni,

mentre la squadra che ha venduto, a sua volta, mette a bilancio

una plusvalenza.

A quanto si è saputo, poiché in queste indagini resta la

difficoltà di valutare i valori reali dei calciatori non

essendoci criteri precisi, l’inchiesta milanese – nell’ambito

della quale sono stati acquisiti documenti, contratti, movimenti

bancari su una decina di compravendite, cessioni e scambi – si

concentrerà su quelle operazioni nelle quali i calciatori sono

stati valutati per una cifra che sembra “marcatamente

sproporzionata” rispetto ai valori reali. (ANSA).



