Inchiesta piano vaccini: Bertin, sorpreso di essere indagato

(ANSA) – AOSTA, 30 SET – “Scopro con sorpresa dai giornali di

essere indagato. Confermo quanto già da me dichiarato in altre

occasioni che, nello specifico, l’Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale non ha mai assunto una deliberazione sulla

questione”. Il presidente del Consiglio della Valle ‘d’Aosta

Alberto Bertin commenta così la sua iscrizione nel registro

degli indagati della procura di Aosta, insieme all’ex

commissario Usl Angelo Pescarmona, per falsa testimonianza

nell’ambito dell’inchiesta sul piano vaccinale regionale.

Gli accertamenti riguardano l’applicazione del piano vaccinale

redatto a livello ministeriale e sull’eventualità che siano

state somministrate dosi di vaccino a soggetti che non ne

avevano ancora titolo.

Dalla stessa inchiesta sono usciti l’assessore Luciano Caveri e

i consiglieri Paolo Sammaritani e Mauro Baccega: l’accusa di

peculato ipotizzata nei loro confronti è stata archiviata.

(ANSA).



