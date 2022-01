Condividi l'articolo

(ANSA) – MODENA, 30 GEN – Incidente mortale sull’Appennino

Modenese, a Pazzano di Serramazzoni, dove intorno alle 14 è

morto un uomo di 75 anni che stava guidando un quad in un bosco.

Il mezzo si è rovesciato e per l’anziano non c’è stato nulla

da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco,

inutile l’intervento dei soccorritori: l’uomo era già deceduto.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte