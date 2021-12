Incidente e incendio in A14, autostrada bloccata a Bologna

Condividi l'articolo

Un incidente fra due mezzi pesanti è avvenuto verso mezzogiorno nel tratto bolognese della A14, fra San Lazzaro e l’uscita Fiera. In seguito allo scontro, il rimorchio di uno dei camion ha preso fuoco e si è sviluppata una colonna di fumo visibile anche a distanza. Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi: l’incidente ha coinvolto solo i due autocarri i cui conducenti sono stati soccorsi dal 118 prima che divampasse l’incendio. I due mezzi hanno completamente bloccato la carreggiata: il tratto è stato chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi e si è creata una coda di svariati km. Sul posto intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, Bologna Soccorso e il personale della Direzione 3/o Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. (ANSA).



