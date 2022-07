Condividi l'articolo

Poco prima delle sei di questa mattina i vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti in autostrada A14, in corrispondenza dell’uscita di Forlì, per un incidente stradale. Coinvolto un solo veicolo, co un principio di incendio, spento dai pompieri. Sul posto anche Romagna Soccorso con quattro ambulanze e due automediche. Quattro i feriti, trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena. Intervenuti anche Polizia stradale e personale di società Autostrade.



