Incidente in Appennino tosco-emiliano, muore escursionista

Si è verificato un grave incidente sull’Appennino tosco-emiliano: un escursionista è morto cadendo sulla via dei Balzi dell’Ora, nel comprensorio del Corno alle Scale, in provincia di Bologna. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre del Cnsas e l’elicottero 118 di Pavullo. Non si conoscono al momento la dinamica e le generalità della vittima. La salma non è ancora stata rimossa in attesa dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

La via dei Balzi dell’Ora – composta da una serie di grossi massi che compongono una parte del crinale del corno alle Scale – sono un percorso classificato ‘EE’, per escursionisti esperti, si legge sul sito del comprensorio. La cima è a 1.945 metri.

