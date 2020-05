Incidente stradale in A13, un morto e quattro feriti

(ANSA) – BOLOGNA, 23 MAG – Incidente stradale in A13 Bologna-Padova, al chilometro 9 all’altezza di Bentivoglio nel Bolognese. A quanto si apprende nello scontro, avvenuto intorno alle 20, sarebbero rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata, l’altra è finita fuori strada. Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite.

Sul posto stanno intervenendo le pattuglie della Sottosezione della Polizia stradale di Altedo, i Vigili del fuoco, il 118 presente con elisoccorso, tre ambulanze e un’automedica e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Al momento risulta chiuso alla circolazione il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione del capoluogo emiliano.

Al momento si registrano 2 chilometri di coda in direzione di Bologna. (ANSA).



