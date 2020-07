Incidente stradale nel Modenese, morto 21enne

(ANSA) – MODENA, 10 LUG – Un 21enne di origine tunisina

residente a Bastiglia ha perso la vita intorno alle 16 in un

incidente stradale avvenuto a Soliera, in provincia di Modena,

sulla strada provinciale 12. Lo scontro ha coinvolto due

vetture, andate completamente distrutte. Ferita la conducente

dell’altro mezzo, una 27enne di Soliera che ora si trova

all’ospedale di Baggiovara.

Sul posto sono giunti la Croce Blu di Soliera, l’Elisoccorso

da Bologna, i vigili del fuoco. Presente anche l’Infortunistica

dell’Unione Terre d’Argine che ha eseguito i rilievi necessari

per cercare di comprendere la dinamica dell’incidente mortale e

regolare il traffico. (ANSA).



