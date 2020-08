Incidente sul lavoro, operaio ustionato da fiammata caldaia

(ANSA) – MODENA, 17 AGO – Un operaio di 32 anni originario di

Pavullo, in provincia di Modena, è stato ricoverato in prognosi

riservata al centro Grandi ustioni dell’ospedale di Parma, dove

è stato portato con l’elisoccorso del 118, dopo un incidente sul

lavoro avvenuto intorno alle 10.15 proprio a Pavullo in

un’azienda agricola. Mentre stava svolgendo manutenzione alla

caldaia di una stalla, che improvvisamente si era spenta, il

32enne è stato investito nella parte superiore del corpo da una

fiammata che gli ha provocato ustioni alle braccia, al torace e

al viso. Sul posto i carabinieri della stazione di Pavullo nel

Frignano, personale dell’Ausl e dei vigili del fuoco di Pavullo.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).



