Incidente sulla A1, muore un camionista

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 01 LUG – Un morto e tre feriti. È il

bilancio di un incidente autostradale che si è verificato la

scorsa notte poco dopo l’una, sulla A1, al confine tra le

province di Reggio Emilia e Modena. Un maxi tamponamento che ha

coinvolto quattro camion al chilometro 153, all’altezza di

Rubiera e Campogalliano, sulla corsia Sud in direzione Bologna,

dov’erano in corso alcuni lavori con conseguente restringimento

di carreggiata. Per il conducente dell’ultimo autoarticolato

sopraggiunto nell’incidente a catena, l’impatto è stato fatale e

non c’è stato nulla da fare. La vittima, di nazionalità romena,

era residente a Roma. Gli altri tre camionisti coinvolti hanno

riportato ferite di lieve e media gravità, per due di questi si

è reso necessario il ricovero per accertamenti all’ospedale di

Baggiovara, Modena.

Sul posto la polizia stradale della sezione di Modena Nord

che indaga per ricostruire la dinamica e accertare eventuali

responsabilità, diverse squadre di vigili del fuoco sia dal

Modenese sia dal Reggiano e il personale della Direzione 3°

Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Ci sono volute

oltre quattro ore di lavoro per rimuovere i mezzi e svolgere

tutti i rilievi del caso nel tratto che è rimasto chiuso per poi

riaprire intorno alle 5.30 di questa mattina con pesanti

ripercussioni sul traffico. (ANSA).



