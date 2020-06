incidenti in A10 e A26, fino a 7 km coda

(ANSA) – GENOVA, 18 GIU – Doppio incidente in A10 e in A26 con conseguenti disagi alla circolazione, già appesantita dai cantieri su viadotti e gallerie. In A10, fra Arenzano e Voltri, in provincia di Genova, i vigili del fuoco sono intervenuti per un tamponamento tra 4 mezzi pesanti. I conducenti sono riusciti a scendere autonomamente dai veicoli. Si sono formate code di tre e quattro chilometri in entrambi i sensi di direzione. Più pesanti i disagi sull’A26: all’altezza di Rossiglione, c’è stato uno scontro tra due auto. Anche in questo caso i conducenti non hanno riportato gravi ferite, ma si sono creati 7 chilometri di coda tra Ovada e Masone, in direzione Genova.



