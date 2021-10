Incidenti lavoro: muratore morto, indagato titolare impresa

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 02 OTT – Per la morte avvenuta ieri a Opera,

alle porte di Milano, di un operaio di 40 anni di origini romene

precipitato dal tetto di un capannone in via Staffora, è

indagato per omicidio colposo il titolare della Serbelloni

Costruzioni General Contract, la società edile per cui l’uomo

lavorava.

A iscrivere l’imprenditore nel registro degli indagati,

per procedere poi con gli accertamenti tecnici, è stato il pm di

turno Paolo Storari, il quale ha già trasmesso il fascicolo

all’aggiunto Tiziana Siciliano, responsabile del dipartimento

che si occupa anche di incidenti sul lavoro. (ANSA).



